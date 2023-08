Amper 3.000 inwoners, maar wel om de twee dagen een (poging) inbraak in Schilde: “Velen voelen zich onveilig in eigen huis”

Onzichtba­re buurtweg verhindert voorlopig dat populaire brasserie parking mag uitbreiden

De bekende brasserie De Vogelenzang in ‘s-Gravenwezel (Schilde) op de grens met Wijnegem wil haar parking uitbreiden om te vermijden dat klanten nog langs de weg parkeren. Al houdt een buurtweg - die enkel op papier bestaat - de plannen voorlopig tegen. “Deze Kafkaiaanse toestand is absurd”, reageert zaakvoerder Alain Willems. De gemeenteraad had nochtans goedgekeurd om de buurtweg te verleggen, al is dat besluit in beroep vernietigd door bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld), omdat het onvoldoende gemotiveerd was.