Amper 23 en Hans opent al slagerij-traiteurszaak: “Vooral eigen bereidingen”

Via zijn grootouders raakte Hans al wat vertrouwd met de stiel. Zijn oma en opa werkten immers voor het bedrijf Danckers in Sint-Job-in-‘t-Goor, dat vlees van pluimvee verhandelt. Hijzelf volgde een opleiding slagerij aan de PIVA in Antwerpen. Vervolgens liep hij stage bij slagerij Willekens in de Paalstraat in Schoten, waar hij nadien mocht blijven werken. Toen Hans het plan had om slagerij Gysels over te nemen, deed hij een beroep op Steven Willekens en Stef Van de Poel van slagerij Willekens. “Alleen zou het niet realistisch zijn. Gelukkig waren Steven en Stef bereid ermee in te stappen”, vertelt Hans.

Koolstof

Op 1 januari heeft het trio de beenhouwerij overgenomen. Acht maanden lang werd de zaak voortgezet in de oude setting en onder dezelfde naam, al sloot de winkel begin september voor renovatie. “De vorige eigenaars hebben de slagerij bijna 32 jaar uitgebaat zonder al te veel te veranderen. Van het dak tot de riolering: alles was versleten, met meerdere stroompannes tot gevolg. We hebben het hier volledig vernieuwd. De togen in de winkel, de koelcellen, de werkruimte, de opslagplaatsen…”

Het paradepaardje van de verbouwing is toch wel de koelinstallatie. De meeste machines in slagerijen maken daarbij gebruik van gefluoreerde gassen, al zijn die bij lekkage best nefast voor het milieu. “Daarom hebben wij geopteerd voor een duurzamere installatie die draait op CO2 (koolstofdioxide, red.). Dat is duurder, maar het werkt op basis van een natuurlijk product, wat het ook minder schadelijk maakt”, vertelt de kleinzoon van een koeltechnieker. “En de warmte die vrijkomt door de druk, kunnen we inzetten voor de verwarming en warm water. Daarvoor hebben we dus geen gas nodig.”

Op maat

Die duurzaamheid koppelt De Metier aan ambacht, zoals de naam al doet verraden. “De meeste bereidingen maken we zelf. Dat gaat van smeersalades over satés tot bereide gerechten zoals soepen, stoofvlees en lasagne. We zetten ook sterk in op maatwerk. Zo snijden we vlees waaronder côte à l’os, wild en paardenfilet in stukken naar believen van de klant. En uiteraard bieden we een breed gamma aan charcuterie.”

Momenteel krijgt Hans nog wel wat hulp van Stef voor het papierwerk, terwijl Steven hem ondersteunt bij de praktische kant. “We bekijken op dit moment nog veel samen. Ik sta sowieso altijd in de winkel. Op termijn ga ik het hier alsmaar meer zelf runnen, al blijven Steven en Stef weliswaar mee in de zaak. Zelf een slagerij openhouden is toch altijd wel wat mijn doel geweest”, besluit hij.

De Metier, Turnhoutsebaan 143, 2970 Schilde. Maandag-vrijdag: 8.30u-18u, zaterdag: 8-17u. Dinsdag en zondag gesloten.

Volledig scherm De Metier is te vinden op Turnhoutsebaan 143 © emz

