Allereerste klanten shoppen in nieuwe Albert Heijn in Schilde

SchildeNa zevenhalf maand geduld mochten de klanten woensdagmorgen voor het eerst komen winkelen in de nieuwe Albert Heijn langs de Turnhoutsebaan in Schilde. Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) kwam om 8 uur het lintje doorknippen. De supermarkt doet ook iedere zondagvoormiddag de deuren open.

Een metamorfose van formaat heeft zich afgespeeld op Schilmart, vlak bij de gemeentegrens met Zoersel. De vestiging van Carrefour die in oktober de deuren achter zich toedeed, is intussen omgetoverd geworden tot het 71ste Belgisch filiaal van de Nederlandse keten Albert Heijn. De allergrootste nieuwsgierigaards konden zaterdag al een rondleiding krijgen van franchisenemer Pieter-Jan Vaes, die ook de Albert Heijn op de Bredabaan in Merksem runt. “We mochten heel wat bezoekers verwelkomen op onze burendag. Uit hun enthousiaste reacties blijkt dat de Schildenaren duidelijk heel veel zin hebben in Albert Heijn.”

Franchisenemer Pieter-Jan Vaes en winkelmanager Vanessa Seeuws

“Hollandse prijzen”

Het ruime pand van 1.540 vierkante meter moet een gezellige buurtwinkel worden. “We brengen een zeer ruim gamma aan verse kwaliteitsproducten naar Schilde, die je vind bij de bakkerij, bij de verse maaltijden en salades, op de afdeling groenten en fruit, bij de bloemen en planten... Ook wie wat lekkers zoekt voor ontbijt, lunch of borrel zit goed bij ons. Ons plantaardig aanbod is bijzonder breed en gevarieerd. In de bierrayon is heel wat lekkers uit de regio te vinden. Brouwerij Westmalle kreeg extra veel ruimte, waar ook de exclusieve cadeauverpakkingen en flessen van 75 centiliter een plaats krijgen”, klinkt het. “Het verrassend assortiment combineren we met de scherpe Hollandse prijzen en mooie promoties.”

Bekende gezichten

De nieuwe supermarkt met Vanessa Seeuws als winkelmanager biedt een job aan veertig werkkrachten. Die vond Vaes in de brede regio rond Schilde. “We vinden lokale verankering en dienstverlening belangrijk. Buren die naar onze winkel komen, vinden het fijn bekende gezichten te mogen ontmoeten tussen de medewerkers. We zijn trots op het nieuw team, dat elke dag paraat staat”, aldus de franchisenemer. Dat geldt dus ook voor zondag. Al is dat enkel in de voormiddag het geval, in tegenstelling tot de voormalige Carrefour, die zondag tot 18 uur open was.

Albert Heijn Schilde, Turnhoutsebaan 411 in Schilde. Maandag: 12-20u, dinsdag-zaterdag: 8-20u, zondag: 8-12u. Parkeren kan op de ruime parking aan de winkel. Voor fietsers is er een overdekte stalling.

Burgemeester Dirk Bauwens (midden links) kwam het lintje doorknippen samen met Jo De Bie (links; CEO van grondeigenaar BIMMO), franchisenemer Pieter-Jan Vaes (midden rechts) en Jo Van den Heuvel (rechts; general manager Albert Heijn België)

De nieuwe Albert Heijn in Schilde

De nieuwe Albert Heijn in Schilde