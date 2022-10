Al 28.000 herfstboosters gezet in kerk

VoorkempenDe herfstvaccinatiecampagne in de Eerstelijnszone Voorkempen loopt als een trein. In de eerste drie weken zijn al 28.000 herfstboosters gezet in de Witte Kerk in Schilde. “Zo verlagen we de druk op de huisartspraktijken en de ziekenhuizen tijdens de verwachte achtste coronagolf”, klinkt het.

De inwoners van de Eerstelijnszone Voorkempen (Wijnegem, Schilde, Brecht, Malle, Zoersel en Zandhoven) kunnen voor hun herfstbooster terecht in de Witte Kerk in Schilde-Bergen. Dat vaccinatiecentrum heeft een capaciteit van 2.500 vaccins per dag. De eerste drie weken waren een succes. Naast de bijna 2.000 opgehaalde dosissen door woonzorgcentra en andere collectieven in de eerstelijnszone zette het vaccinatiecentrum al 28.000 prikken sinds de start van de herfstcampagne. Reeds 20.000 afspraken staan de komende weken ingeboekt.

Bijna zestig procent van de populatie 18-plussers die in aanmerking komt voor de boosterprik, heeft momenteel een vaccin gekregen of een afspraak ingepland. Bij de prioritaire groep van ouderen tussen 65 en 79 jaar oud kreeg al meer dan drievierde een inenting. Alle tachtigplussers die in juni 2022 een lentebooster hebben ontvangen, werden recentelijk uitgenodigd voor een vijfde prik, wat mogelijk is drie maanden na de vorige prik. Ook bij de 18- tot en met 64-jarigen merkt het vaccinatiecentrum een hoge graad van respons.

Reguliere zorg garanderen

De herfstbooster is een aangepast Pfizer-vaccin, dat voldoende doeltreffend zou moeten zijn om complicaties van de infectie te vermijden, ook wanneer je de frequente variant van het coronavirus omikron BA.5 oploopt. De prik biedt zo een belangrijke bescherming. De hoge vaccinatiecijfers zien de huisartsen dan ook graag na de uitermate drukke voorbije jaren. “We hopen dat het komend najaar - een periode waarin veel infecties van de bovenste luchtwegen voorkomen - maximaal gevrijwaard blijft van de bijkomende COVID-infecties. Hoe minder patiënten met corona in het ziekenhuis belanden, hoe kleiner de kans is dat de reguliere zorg in de ziekenhuizen opnieuw moet worden uitgesteld”, aldus Sven Beersmans, medisch coördinator van het vaccinatiecentrum en huisarts in de Eerstelijnszone Voorkempen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.