Agressieve moeder zonder mondmasker in de boeien geslagen aan school

De Lokale Politie Voorkempen rijdt dezer dagen met verschillende coronaploegen rond om erop toe te kijken dat de maatregelen toegepast worden. Een politiemotard passeerde dinsdagnamiddag aan het einde van de schooldag langs de lagere school Wonderwijzer op de Schoolstraat. In de schoolomgeving moeten ouders en passanten een mondmasker dragen. Een moeder leefde die maatregel niet na. “De politie-inspectrice is naar de vrouw toegestapt en vroeg het mondmasker op te zetten. Met de nodige commentaar deed ze dat. We hebben haar niet beboet, omdat we ervan overtuigd zijn dat we ook moeten sensibiliseren. Als er halsstarrig geweigerd wordt een mondmasker te dragen, dan gaan we wel verbaliseren natuurlijk”, vertelt Greet Wouters, woordvoerster van Politiezone Voorkempen.