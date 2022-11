7 op 7 vers bereide gerechten: Delitraiteur hoopt na Brussel en Wallonië ook Schilde te veroveren

SchildeDelitraiteur heeft een filiaal geopend langs de Turnhoutsebaan in Schilde, vlakbij Wijnegem. Het is nog maar de tweede vestiging van de keten in de provincie Antwerpen. “We bieden meer dan tweehonderd vers bereide maaltijden van restaurantkwaliteit aan supermarktprijs”, aldus Christophe De Mey van Delitraiteur Schilde. En dat concept bleek de eerste dagen alvast bijzonder goed aan te slaan.

Officieel gezien behoort Delitraiteur, een Belgische onderneming dat deel uitmaakt van Louis Delhaize, tot horeca. Al zweeft de keten met haar aanbod aan dagverse, kwalitatieve producten en hoogwaardige kant-en-klare gerechten wat tussen een buurtwinkel, traiteur en eetzaak. Naast de twee filialen in Groothertogdom Luxemburg is Delitraiteur vooral te vinden in Wallonië, al is het concept het sterkst verankerd in Brussel. Ook in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen heeft Delitraiteur al voet aan wal gezet.

Al leverancier

De locatie in Schilde vormt het veertigste Belgische en na Ekeren het tweede Antwerpse verkooppunt waar Delitraiteur neerstrijkt. Net als de meeste andere Delitraiteur-filialen wordt ook die in Schilde gerund door franchisenemers, in dit geval Ivan Cornelis uit Schilde, Jonathan Ipekdjian uit Schilde en Christophe De Mey uit Wijnegem. Voor die laatste is Delitraiteur absoluut geen onbekende. “Ik ben in 2017 ‘Gomad’ gestart in Wijnegem als toeleverancier voor de betere traiteurs en restaurants. Ons inclusief bedrijf is zich al snel gaan specialiseren in maaltijden van restaurantkwaliteit in bakjes. Zo zijn we uitgegroeid tot de tweede grootste leverancier van Delitraiteur. Omdat het wel fijn zou zijn om meer te kunnen tonen waar onze gerechten van Gomad terecht kwamen, ontstond het idee zélf een winkel van Delitraiteur in de buurt te openen.”

Quote Het succes is overweldi­gend. Nog veel groter dan we hadden verwacht Ivan Cornelis en Christophe De Mey, Franchisenemers Delitraiteur Schilde

Daarvoor heeft Christophe een beroep gedaan op twee vrienden die eveneens vertrouwd zijn met horeca. Zo runt Jonathan mee het restaurant Mosselino in Schoten. En de ouders van Ivan hebben steeds een traiteurszaak gehad, terwijl hijzelf weliswaar in de autobusiness zit.

Van pens met appelmoes tot kip tikka massala

Hun winkel opende afgelopen vrijdag de deuren. De start op feestdag 11 november was een bewuste keuze, want zo wilde Delitraiteur Schilde meteen een van de grote troeven in de verf zetten. Het filiaal is namelijk élke dag van het jaar open, telkens van 7 tot 22 uur. Op een oppervlakte van 400 vierkante meter vind je een uitgebreid gamma aan producten van charcuterie over Italiaanse delicatessen tot desserts. Al zet Delitraiteur vooral in op het versaanbod: brood, fruit, sappen, belegde broodjes, wraps, pokébowls tot zelfs sushi. Het arsenaal aan vers bereide gerechten is bijzonder breed: Vlaamse keuken, wildschotels, allerhande verfijnde pasta’s en ook een oosterse waaier. Vegetariërs, veganisten en mensen met een allergie aan bijvoorbeeld lactose of gluten kunnen eveneens hun gading daartussen vinden. Je kan dat alles ook ter plaatse nuttigen in de eethoek achteraan.

Ook op een vroege dinsdagnamiddag is het er aardig druk. Vooral de bereide maaltijden gaan vlot over de toonbank. “Het succes is overweldigend. Nog veel groter dan we hadden verwacht”, glunderen Ivan en Christophe.

Delitraiteur Schilde, Turnhoutsebaan 104, 2970 Schilde. Dagelijks geopend van 7 tot en met 22 uur.

