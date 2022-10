13-jarige scout ontwerpt mooiste badge voor Dag van de Jeugdbeweging in Schilde

350 badges

Daar kreeg Lennert ook het allereerste exemplaar van de badge. Die zal hij tegen vrijdag door zijn vader - zelf voormalig leider van de Scouts in Edegem - op zijn hemd laten naaien. Zo zal hij kunnen schitteren met zijn eigen ontwerp op het Ontbijt van de Jeugdbeweging in Schilde, waar tot wel 350 stuks van Lennerts badge uitgedeeld zullen worden. Op dat lekker buffet in ‘t Parkske zijn alle jongeren in uniform van hun jeugdbeweging trouwens welkom van 6 tot 8 uur. “We verwachten zoals elk jaar een talrijke opkomst, wat bewijst dat de jeugdbewegingen in onze gemeente floreren”, besluit schepen Gielen.