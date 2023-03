Zware bijkomende kosten voor instandhoudingswerken voor Sint-Eustachiuskerk : “Voor restauratie gaan we toch passen”

De Sint-Eustachiuskerk was al langer in zeer slechte staat en de toestand van de kerk verslechterde zienderogen. Sinds de jaren ‘80 werden verschillende instandhoudingswerken en noodherstellingen uitgevoerd. In 2007 diende de kerktoren bij hoogdringendheid gestabiliseerd te worden om te vermijden dat hij zou instorten. In 2018 werd rond de kerktoren een metalen opvangconstructie aangebracht om te verhinderen dat vallende stenen naar beneden zouden komen. De weg naar een heuse restauratie is nog lang.... héél lang. Maar voornamelijk hééééél duur.

Het gaat om een als erfgoed beschermde kerk. De kerkfabriek is bijgevolg als beheerder wettelijk verplicht de kerk in stand te houden. De kerk tot een ruïne laten vervallen, een idee ingegeven door de vergevorderde staat van verwering van de ijzerzandsteen, was dus niet aan de orde. De kerkfabriek is bouwheer , het stadsbestuur moet de wettelijk voorziene financiële bijdrage leveren en volgt de werken mee op zowel op technisch, administratief als financieel vlak.

De werken werden opgestart in maart 2022, vandaag een jaar geleden. De kerk staat ondertussen zo goed als volledig in de steigers zowel buiten als binnen. Het gaat om instandhoudingswerken d.w.z. het kerkgebouw wordt gestabiliseerd en klaargemaakt voor de eigenlijke restauratie. In een latere fase zal voor die restauratie een nieuwe subsidieaanvraag bij Erfgoed Vlaanderen moeten ingediend worden.

Noodzakelijke werken

De werken omvatten stabiliteitswerken, demonteren en restaureren van de glasramen, consolideren van de binnenbepleistering en muurschilderingen, kleine herstellingen aan kerkmeubilair en kunstvoorwerpen. De glasramen worden voor restauratie naar een atelier overgebracht. Er wordt nog naar een geschikte ruimte gezocht om deze daarna tentoon te stellen.

Bij de start van de werken werd rekening gehouden met een totale kostprijs voor een bedrag van 4,8 miljoen euro, waarvan 2,8 miljoen euro betaald door Vlaanderen en 2 miljoen door de stad.

“2 miljoen euro betekent nu al een zeer zware inspanning voor onze stad. Maar we hadden geen andere keuze. Het gaat om een beschermd monument en er is de intrinsieke erfgoedwaarde”, zegt burgemeester Manu Claes, binnen het college bevoegd voor eredienst en erfgoed. “Weinige mensen weten bijvoorbeeld dat het oudste glasraam in situ van België zich in de kerk bevindt. Verder is er het aspect van de openbare veiligheid. De kerk is gelegen langs een drukke ( toeristische) gewestweg met veel voetgangers en fietsers ook, midden in het dorp en vlakbij de dorpsschool. Er zijn al meermaals vallende stenen naar beneden gekomen en de toren stond 15 jaar geleden al op instorten. Dit soort gevaarlijke toestanden en risico’s moeten de komende jaren absoluut voorkomen worden”.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De prijzen voor de instanthoudingswerken swingen intussen de pan uit. © RV

Bijna verdubbeling van prijs

Tijdens de aan de gang zijnde werken, die nu ongeveer halfweg zitten, is gebleken dat de prijsherzieningen (ingevolge hogere lonen en prijzen van materialen) leiden tot een explosie van de kostprijs. De totale meerprijs voor de prijsherzieningen bedraagt op dit ogenblik 800. 000 euro, een stijging van 40 % ten opzichte van de initiële tussenkomst ( 2 mio euro ) van de stad. Dit brengt de totale kostprijs op 5,6 miljoen euro. Het bijkomende bedrag van 800.000 euro komt volledig ten laste van de stad waardoor het totale aandeel van de stad op 2.8 miljoen euro komt. De financiële bijdrage van de Vlaamse overheid blijft ongewijzigd op 2,8 miljoen euro. De stad staat dus in voor de helft van de kosten.

“Het gaat enkel nog maar om instandhoudingswerken. Voor de volgende stap, de eigenlijke restauratie van de kerk zou, ruw geschat, een investeringsbudget van 12 miljoen euro nodig zijn, waarvan 6 miljoen ten laste van de stad zou komen. Scherpenheuvel-Zichem is met 23.000 inwoners geen kleine gemeente en is financieel gezond maar dergelijke zware uitgave kunnen wij niet dragen. Het is voor ons dan ook onrealistisch om een monument van dit kaliber volledig te restaureren. Dit overstijgt ver de financiële draagkracht van onze stad. Hoezeer we ook overtuigd zijn van de waarde van ons erfgoed, de volgende stap tot restauratie is voor ons niet haalbaar want onbetaalbaar. En hoe graag wij het ook zouden willen, wij zullen moeten passen voor de volgende fase van de restauratie indien er vanuit de Vlaamse regering geen bijkomende middelen worden vrijgemaakt”, zucht de burgemeester.

Schepencollege richt zich tot minister

Geconfronteerd met deze situatie werd vanuit het schepencollege een brief gericht aan Matthias Diependaele, Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed. “Wij vroegen hem of op korte termijn een bijkomende tussenkomst in de exceptionele prijsherzieningen kon overwogen worden. Wij vroegen hem ook een bijkomende tussenkomst vanuit Vlaanderen voor de vervolgstap nl. de eigenlijke restauratie. De Minister liet ons weten ‘zich ervan bewust te zijn dat onderhouds- en restauratiewerken vandaag impact ondervinden van prijsstijgingen en dat dit inspanningen vraagt van veel eigenaars die hun erfgoed in stand houden maar dat de administratie geen weet heeft van grote wijzigingen of meerkosten’. Hij voegt er nog aan toe dat ‘Indien er onvoorziene meerkosten zijn, hij hiervoor een bijkomende erfgoedpremie van maximaal 125.000 euro kan toekennen’. Over het probleem van de financiering van de volgende fase nl de eigenlijke restauratie rept de Minister met geen woord. Het antwoord van Minister Diependaele stelt ons diep teleur. We passen voor de restauratie”, klinkt het bij het schepencollege

Burgemeester Manu Claes: ”Het antwoord van Minister Diependaele stelt ons diep teleur. Van een Minister van Erfgoed hadden wij meer begrip en concrete inspanningen verwacht. Meerwerken, d.w.z. instandhoudingswerken bovenop deze die nu voorzien zijn in de lopende opdracht, willen wij, zo veel mogelijk vermijden. Dat zou de financiële tussenkomst van de stad alleen maar extra verzwaren! Zoals de kaarten nu liggen, dus zonder bijkomende financiële inbreng van Vlaanderen, zullen wij vanuit de stad geen dossier indienen voor de vervolgstap; de eigenlijke restauratie. We gaan in geen geval ons eigen financieel debacle organiseren!.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.