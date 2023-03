Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Scherpenheuvel-Zichem

Digitale bewoners­kaart (Gratis !) voor omwonenden blauwe zone

Vanaf 6 maart kunnen inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die wonen in één van de blauwe zones, een gratis bewonerskaart aanvragen. Zo worden zij vanaf 13 maart vrijgesteld van het gebruik van de parkeerschijf in de zone waar zij wonen. Er is ook een kaart beschikbaar voor permanente handelspanden in deze zones.