Zorgt DNA-onderzoek voor doorbraak in 21 jaar oude moordzaak van Freddy Putseys (42)? “Ik wil de moordenaar van mijn vader in de ogen kijken”

Zwaarbe­wolkt in Scherpen­heu­vel-Zi­chem vanochtend

In de ochtend en de middag gaat de veel bewolking in Scherpenheuvel-Zichem over in licht bewolkt weer. Er is kans op lichte regen rond 7 uur. Het is zwaarbewolkt, de temperatuur wordt tussen de 11 en 14 graden met een matige wind uit het zuidwesten.