Zaterdag 16 juli wordt marktplein van Zichem omgetoverd tot familiegebeuren

veerle Hobbybrou­we­rij Ribaldus viert 10-jarig bestaan met nieuwe Ribaldus Dubbel: “Een vlot doordrink­baar degustatie­bier”

De tiende verjaardag van hun hobbybrouwerij Ribaldus was voor Lennert (34) Vissers en zijn vader Alex (62) uit Veerle-Laakdal de ideale gelegenheid om nog eens een nieuw bier te lanceren en het gamma uit te breiden tot drie vaste brouwsels. Het resultaat is de Ribaldus Dubbel: een gebalanceerd en vlot doordrinkbaar donker bier dat subtiel gekruid is.

30 juni