Wijzigingen wekelijkse markt van zaterdag 19 maart

Tielt-Winge Burgemees­ter kon kunstwerk van 17de eeuwse schilder Joos Van Craesbeek gewoon thuis bewonderen

Het werk van de 17de eeuwse schilder Joos Van Craesbeek werd intussen aangekocht door de gemeente Tielt-Winge en vertoefde enkele dagen bij burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) thuis. “Het was best leuk om ernaar te kunnen kijken en het vast te houden maar intussen verhuisde het naar een kluis, in afwachting van andere plannen die we ermee hebben.”

4 maart