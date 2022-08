WEERBERICHT. Redelijk helder weer in Scherpenheuvel-Zichem vanavond

Leuven Opnieuw tegenslag voor Jan Heremans (39) van schlager­feest Leive Vloms : “Ik besef dat er een dag komt waarop ik mijn kindje moet loslaten”

Enkele maanden geleden kwam Jan Heremans (39), bezieler van festival Leive Vloms, ten val en onlangs kneusde hij enkele ribben in zijn slaap. “Om maar te zeggen dat ik weer ‘gesjareld’ ben”, verwoordt hij het zelf. Want in zijn strijd tegen multiple sclerose zijn zulke ogenschijnlijk lichte kwetsuren allesbehalve licht. “Zes weken rust... wat weer spierverlies betekent. Toch vind ik de kracht in de glimlach — al doet lachen weer even pijn.”

19:11