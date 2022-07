WEERBERICHT. Gedeeltelijk bewolkt weer vanavond in Scherpenheuvel-Zichem

eindhout Rolstoel­vrien­de­lij­ke picknick­bank en speeltuig in Dennenoord

Speeltuin Dennenoord in Eindhout (Laakdal) beschikt voortaan over een rolstoelvriendelijke picknickbank en speeltuig. Beiden kwamen er op initiatief van de adviesraad Forum On!Beperkt, in samenwerking met de vzw Sport- en speelpleinen Dennenoord en de gemeente Laakdal.

4 juli