WEER. Zware regen en bewolking in Scherpenheuvel-Zichem vanochtend

Man (52) urenlang geslagen en beschoten nadat kennis door het lint gaat om gestolen rugzak: geen foltering volgens verdedi­ging

De verdediging van Dimitri V. (32), die terechtstaat nadat hij een 52-jarige kennis vorig jaar zwaar had toegetakeld, heeft tijdens haar pleidooien betwist dat de dertiger de intentie had om het slachtoffer te folteren. De vijftiger werd urenlang vastgehouden in een appartement in Zichem en onder meer beschoten met een luchtdrukpistool. V. riskeert daarvoor tien jaar cel, terwijl zijn kompaan vijf jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt. De feiten zijn alvast bijzonder bruut te noemen. “Ik moest bijna overgeven bij het zien van zijn gezwollen gezicht”, zei de kompaan van V. eerder al.