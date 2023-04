WEER. Zwaarbewolkt in Scherpenheuvel-Zichem vanochtend

Tot zeven jaar cel voor bende die vanuit Diest cocaïne verscheept naar Verenigd Koninkrijk

De Leuvense rechtbank heeft vier leden van een Albanese bende die cocaïne smokkelde naar het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot straffen tussen twee en zeven jaar cel. De vier verstopten in totaal zo’n 1.500 kilogram cocaïne in holle houten balken in Diest. Dankzij een verkeerscontrole en Sky ECC kon de bende opgerold worden.