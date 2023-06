WEER. Zo goed als heldere ochtend in Scherpenheuvel-Zichem

Een kijkje achter de schermen van het wielerbe­staan met ‘Over pieken en dalen’

Sporza-coryfeeën Carl Berteele en Christophe Vandegoor ontvangen wielerhelden Sven Nys en Ludo Dierckxsens én wielerliefhebber Jelle Cleymans in Den Egger. Je krijgt een kijk achter de schermen van het wielerbestaan. Over pieken en dalen. Over trainingsschema’s en wedstrijdrituelen. Over familie en supporters. Over het leven.