WEER. Vanochtend bewolking in Scherpenheuvel-Zichem

ASSISEN. “Bahri stak één keer.... en toen kwam onmiddel­lijk de spijt”: verdedi­ging vraagt jury na te denken over ‘etiket’ van misdaad

“De waarheid, de liefde en zijn spullen. Daarom is hij de woning binnen gegaan, niet om Kevin neer te steken.” De verdediging van Bahri Hadjiev (31) veegde tijdens hun pleidooi zowel de voorbedachtheid als de intentie tot doden van tafel. Ze brengen de messteek in de rug van het slachtoffer in Diest terug tot opzettelijke slagen met de dood tot gevolg. In dat geval riskeert de beschuldigde maximaal tien jaar opsluiting.