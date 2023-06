WEER. Kans op helder weer vanochtend in Scherpenheuvel-Zichem

Snelheids­dui­vel is rijbewijs kwijt na ernstige overtre­ding

De lokale politie van zone Beringen, Ham en Tessenderlo heeft recent controles uitgevoerd in hun zone, waarin gelet werd op de maximum toegestane snelheid. Bij deze controles werd het rijbewijs van een snelheidsduivel ingetrokken nadat deze 130 kilometer per uur reed, op een baan waar slechts 70 kilometer per uur is toegestaan.