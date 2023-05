WEER. Kans op helder weer vanochtend in Scherpenheuvel-Zichem

Boste­restraat afgesloten vanaf 1 juni

Van 1 juni tot - als de weersomstandigheden het toelaten - 9 juni wordt er met een hoogtewerker gewerkt aan de hoogspanningslijnen in de Bosterestraat. Hierdoor zal die straat geblokkeerd zijn. De werken vinden telkens plaats tussen 7 en 19 uur. Voor gemotoriseerd verkeer is er geen doorgang mogelijk in de straat. Er is een omleiding voorzien via de Leuvensesteenweg. Voor fietsers en voetgangers is er doorgang mogelijk.