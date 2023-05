WEER. Helder weer in Scherpenheuvel-Zichem vanochtend

Kempen telt 1.720 dak- en thuislozen, waarvan 563 kinderen: “441 Oekraïe­ners, vooral vrouwen met kinderen, hebben nog geen échte woonoplos­sing

Welzijnszorg Kempen heeft in samenwerking met verschillende diensten het aantal dak- en thuislozen in kaart proberen te brengen. De cijfers zijn duidelijk: het gaat in totaal om 1.720 personen, waarvan maar liefst 563 kinderen. “Deze cijfers vragen om actie”, klinkt het. In de Kempen pleiten ze onder meer voor het project ‘Housing First’.