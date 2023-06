WEER. Helder weer in Scherpenheuvel-Zichem vanochtend

DE PERFECTE MOORD? Zestigers Jules en Louise serveren (on)bekende een koffietje: “En dan weerklin­ken zeven schoten die niemand hoort”

Zeven schoten op een koude winteravond, waarvan vier raak. Zo eindigt in 1970 het leven van Jules Hendrickx (64) en zijn vrouw Louise Onbelet (63) in hun afgelegen woning in Geetbets. Een koppel zonder aanwijsbare vijanden, in een gehucht waar iedereen zwijgt. En in een tijd waar speurders nog niet over DNA-onderzoek beschikken. Het derde kopje koffie op de tafel van het koppel kan dus niks vertellen. Ook niet wat de rol van die zonderlinge zeventiger uit de buurt is.