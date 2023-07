WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Scherpenheuvel-Zichem vandaag

Stad Aarschot roept op om publieksbe­vra­ging van de Vlaamse Stichting Verkeers­kun­de in te vullen

De stad Aarschot is benieuwd naar hoe jij fietsen in de stad ervaart. Daarom roepen ze op om de publieksbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in te vullen.