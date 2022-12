Waterlek nog steeds niet gevonden: “We zijn volop op zoek naar de oorzaak”

“De situatie is er niet echt op verbeterd. We zitten we vooral met een probleem in de regio van Scherpenheuvel. Het reservoir geraakt niet voldoende aangevuld waardoor de regio problematisch blijft. Hoe de situatie gaat evalueren zal afhangen van het verbruik van de dag”, vertelt Brigitte Van Damme, woordvoerster van De Watergroep.

De Watergroep is momenteel volop op zoek naar de oorzaak. “Waarschijnlijk gaat het om lekken in de toevoerleiding. We hebben een team klaarstaan en de collega’s werken vandaag ook gewoon verder. Dus eenmaal het lek gevonden is wordt het onmiddellijk hersteld. Bij elke kleine lek dat we tegenkomen gaan we zo snel mogelijk herschakelen om het te herstellen.”