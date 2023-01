Voortaan geen confetti meer tijdens carnavalsoptochten.

Scherpenheuvel-Zichem is een carnavalsstad. Er zijn 4 carnavalsoptochten (Keiberg, Zichem, Schoonderbuken en Scherpenheuvel), en 6 kindercarnavalsstoeten (in Keiberg, Zichem, Scherpenheuvel, Averbode en twee in Testelt). Tijdens deze carnavalsoptochten is het de gewoonte dat er confetti gegooid wordt naar de omstaanders. “De opkuis na een carnavalsoptocht neemt heel wat werk en tijd in beslag voor de stadsarbeiders. Bovendien is het heel moeilijk om alle confetti te verwijderen zodat er maanden later nog heel wat confetti op openbaar en privédomein blijft liggen. Ook vanuit milieustandpunt en uit overwegingen van duurzaamheid is een verbod op het gooien van confetti aangewezen. In het beleidsplan van ons lokaal bestuur wordt ingezet op het vermijden van afval en het verkleinen van de afvalberg.”