Volg Dwars door het Hageland in het wielerdorp aan de Maagdentoren

Tessenderlo / Ham / Beringen Drieprovin­ciën­rou­te vindt na drie jaar opnieuw plaats

Na een onderbreking van drie jaar vindt op zondag 5 juni opnieuw de lang verwachte Drieprovinciënroute plaats. Van 8 uur tot 15 uur kunnen fietsers terecht op vijf inschrijvingsplaatsen om de grote tocht van 63 km aan te vatten of één van de twee verkorte routes (35 en 39 km) te nemen. De prijs bedraagt €4 waarvoor een gerecht kan verkregen worden, afhankelijk van de halteplaats in Tessenderlo, de VVV-toren in Ham, het Vlietje in Beringen of de Paalse Plas in Paal. Ook in de andere provincies zijn er een aantal startplaatsen. In iedere halteplaats is ook muzikale animatie, fietsassistentie en EHBO-bijstand voorzien. Deze tocht is een onderdeel van de actie Fietsen en Genieten, samen met de Dommel- en Teutenroute en Bokkerieje. Aangeraden wordt om zo vroeg mogelijk te vertrekken om zo lang mogelijk van een schitterende dag te genieten!

2 juni