Verhoogde controles in blauwe zones

Scherpenheuvel-ZichemScherpenheuvel-Zichem gaat in zee met de firma Apcoa. Vanaf 2 januari 2023 voert Apcoa de controles uit op het gebruik van de parkeerschijf in blauwe zones.

“De politie stond tot voor kort in voor de controles op het gebruik van de parkeerschijf, maar mag dit wettelijk niet meer uitvoeren. We gingen daarom op zoek naar een externe partner om dit over te nemen. Vanaf 2 januari 2023 zal de firma Apcoa regelmatig controles uitvoeren. Controle is nodig zeker in de blauwe zones die druk bezocht worden zoals bijvoorbeeld naast het stadhuis in Scherpenheuvel of op de parking aan Het Moment in Averbode”, vertelt burgemeester Manu Claes (CD&V).

“Met blauwe zones gaan we het langdurig parkeren tegen zodat er plaats vrij is voor andere bezoekers. Door de controles te verhogen, willen we langparkeerders nog meer aanzetten om gebruik te maken van de gratis randparkings. Voor ondernemers betekent dit bijvoorbeeld dat hun klanten kort bij hun zaak een parkeerplaats zullen vinden”, vult schepen van mobiliteit Nico Bergmans (Open VLD) aan.

Het bedrag van de retributie bij niet-correct parkeren bedraagt 28,60 euro.

Blauwe zone

In een blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij anders aangegeven op de signalisatie. Er mag maximaal twee uur geparkeerd worden in de blauwe zone, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Opgelet, op deze locaties is de parkeerschijf ook verplicht op zondag: Parking 1 in Averbode (aan Het Moment), Poortberg in Averbode (aan de abdij)

De parkeerwachters controleren drie dingen: Gebruikt de parkeerder een parkeerschijf? Is deze parkeerschijf correct ingesteld? Is de parkeerschijf conform?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.