Vanochtend overwegend bewolkt weer in Scherpenheuvel-Zichem

Zware bijkomende kosten voor instandhou­dings­wer­ken voor Sint-Eustachius­kerk : “Voor restaura­tie gaan we toch passen”

De Sint-Eustachiuskerk was al langer in zeer slechte staat en de toestand van de kerk verslechterde zienderogen. Sinds de jaren ‘80 werden verschillende instandhoudingswerken en noodherstellingen uitgevoerd. In 2007 diende de kerktoren bij hoogdringendheid gestabiliseerd te worden om te vermijden dat hij zou instorten. In 2018 werd rond de kerktoren een metalen opvangconstructie aangebracht om te verhinderen dat vallende stenen naar beneden zouden komen. De weg naar een heuse restauratie is nog lang.... héél lang. Maar voornamelijk hééééél duur.