Vanochtend kans op sneeuwregen en bewolking in Scherpenheuvel-Zichem

Autodelen wint ook in Diest aan populari­teit

In 2022 is het aantal actieve autodelers in ons land met 40 procent gestegen tot 121.394. Een recordaantal, zo meldt Autodelen.net in zijn nieuwste rapport. “Ook in Diest wint autodelen aan populariteit. In 2018 telde onze deelwagens 96 gebruikers. In 2022 zijn er dat 159, een stijging van maar liefst 66 procent”, zegt Rick Brans, schepen van Milieu.