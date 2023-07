Uitslaande brand vlakbij stadhuis raakt snel onder controle

Tijdelijk niet mogelijk om parkeer­tijd met cash te betalen

De voorbije weken is er in Diest ingebroken in enkele parkeerautomaten. Om meer inbraken te voorkomen, is het tijdelijk niet mogelijk om je parkeertijd met cash geld te betalen. De muntstukgleuven worden afgedekt met plaatjes, op het scherm krijg je ook een melding te zien.