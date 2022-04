Uitgeverij Averbode zet zorgleerkrachten in de schijnwerpers met wedstrijd ‘Zorgleerkracht van het jaar’.

AverbodeUitgeverij Averbode organiseert wedstrijd om job van zorgleerkrachten in Vlaanderen en Brussel in de schijnwerpers te zetten

Vanaf vandaag kunnen alle zorgleerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel meedingen naar de titel ‘Zorgleerkracht van het jaar’. Uitgeverij Averbode organiseert de wedstrijd dit jaar voor de allereerste keer om het belang van zorgleerkrachten in het onderwijs extra in de schijnwerpers te zetten.

“Ze zijn niet alleen een vertrouwenspersoon voor kinderen, maar spelen ook een cruciale rol in hun verdere sociale en cognitieve ontwikkeling. Zorgleerkrachten cijferen zichzelf vaak weg in de klas en in de school. Sinds corona zijn ze – nog meer dan anders – de stille en flexibele krachten die zorgen dat alle kinderen de juiste begeleiding krijgen en de kloof tussen de sterksten en de zwaksten niet onoverbrugbaar wordt. Met deze wedstrijd willen we de zorgleerkracht als persoon én het belang van hun functie in het middelpunt van de belangstelling zetten. Zorgleerkrachten verdienen het dat de schijnwerpers eens op hun gericht staan”, vertelt Jan Van der Auwera van Uitgeverij Averbode en juryvoorzitter van de wedstrijd.

Vierkoppige jury met kinderpsychologe

De aftrap van de wedstrijd is op 25 april. Meer dan 1.000 zorgleerkrachten in het Vlaamse en Brusselse kleuter- en lager onderwijs komen in aanmerking om de titel in de wacht te slepen. Scholen, ouders, leerlingen, familieleden en vrienden krijgen een maand de tijd om hun favoriete zorgleerkracht te nomineren via de website www.zorgleerkrachtvanhetjaar.be.

Een vierkoppige jury met kinderpsychologe Katelijne Van Lommel, Charlotte Van Calster van UNICEF en twee experten van Uitgeverij Averbode evalueert de inzendingen op basis van het aantal stemmen en de inhoud van de motivaties. De creativiteit bij de nominatie en motivatie geldt als schiftingscriterium. Op 10 juni wordt de Zorgleerkracht van het jaar bekendgemaakt en krijgt hij of zij een verrassingsbezoek in de school.

Laureaten in Brussel en elke Vlaamse provincie

In totaal krijgen zes zorgleerkrachten een prijs. Naast de overkoepelende laureaat, is er ook een erkenning voor één zorgleerkracht in elke provincie. De winnaars kunnen niet alleen een mooie trofee op hun kast zetten, ze krijgen ook een persoonlijk verwenpakket én een zorgpakket met werkmateriaal voor de hele school.