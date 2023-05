Streekproductenfestival in de maand juni

Café ‘t Verlof bestaat één jaar: “Dat is bijna een eeuw pintjes tappen onder de kerk van Aarschot”

‘t Verlof opende de deuren op donderdag 12 mei, ‘oep den dag van de mét’, zoals ze in Aarschot zeggen. Het café is gevestigd aan de Kardinaal Mercierstraat in Aarschot, in het pand van het vroegere volkscafé D’elf Ure Mis. “Dat versgebakken wafelke bij de koffie is ondertussen een donderdag-traditie geworden.” Eén jaar verlof wordt élke zaterdag in mei en juni gevierd.