RECONSTRUC­TIE. Geen hard bewijs of spatje DNA, toch kreeg Willy Molon 30 jaar cel voor dubbele roofmoord op oom en tante

Hoe meer hij zijn onschuld uitschreeuwde, hoe zwaarder Willy Molon (43) gestraft werd. Omdat de roofmoord op zijn oom en tante in Tienen door de Potpourri II-wet naar de correctionele rechtbank werd verwezen, greep Molon zijn tweede kans door in beroep te gaan tegen de celstraf van 28 jaar. Ondanks het gebrek aan staalhard bewijs kreeg hij in Brussel het deksel nog harder op de neus. Maar waarom werd het koppel zo brutaal om het leven gebracht?