Stad gaat op zoek naar geschikte locatie voor huwelijken in openlucht: “Zal dit najaar al mogelijk zijn”

Het huwelijk is een bijzondere gebeurtenis in het leven van een koppel, en vaak een van de mooiste momenten die ze samen beleven. In naburige gemeenten zoals Aarschot, Lubbeek, Glabbeek en Diest is het al enkele jaren mogelijk om te trouwen op buitenlocaties zoals een park of een bos. In Scherpenheuvel-Zichem helaas nog niet. Allessia Claes bracht het punt weerom op de agenda. Het voorstel rond trouwen in openlucht werd gisteren op de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem unaniem goedgekeurd.