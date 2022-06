Scherpenheuvel-Zichem zoekt nieuwe mooimakers.

Boutersem “Ja, ik kan nog steeds lachen met de moppen van Ben Crabbé”, blikt finaliste Katrien Vangrambe­ren daags na heisa terug

Er is al heel wat te doen geweest over Ben Crabbé en Bokken sinds de VRT gisteren bekendmaakte dat juist over die man de meeste klachten binnenkomen. Katrien Vangramberen (45) de beenhouwster uit Boutersem die zestien jaar geleden de finale speelde van de Blokken Special. “Het feit is dat Blokken al 28 jaar loopt, dat alleen zegt al wat een succes het is. En ja hoor, die passage in Blokken was een héél fantastische tijd. Zelfs zoveel jaren later spreekt men er me minstens eenmaal per week op aan.”

10:28