Scherpenheuvel-Zichem zoekt nieuwe mooihouders

Diest Diest vernieuwt riolering Turnhoutse­baan in stationsom­ge­ving, stationsom­ge­ving enkel bereikbaar via omleiding

De riolering in de omgeving van het Stationsplein en onder de Turnhoutsebaan is aan vervanging toe. De riolering wordt vanaf augustus vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor is de stationsomgeving voor doorgaand verkeer enkel bereikbaar via de omleiding Fort Leopoldlaan – Citadellaan – Turnhoutsebaan.

25 juli