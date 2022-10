Scherpenheuvel-Zichem vindt drie duurzame bestemmingen voor oude materialen

Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem koos in december 2020 voor een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Door corona konden heel wat evenementen, waar al materiaal voor gekocht was, niet doorgaan in 2020. Dat betekende jammer genoeg dat heel wat materiaal in de oude huisstijl niet kon ingezet worden en in de kast bleef liggen. Ook van regionale projecten waar het lokaal bestuur in het verleden aan deelnam, zoals de Fietseling, was nog materiaal op overschot.