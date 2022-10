Scherpenheuvel-ZichemHet lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem zette op zondag 16 oktober haar afvalhelden in de bloemetjes. Meer dan honderd Mooihouders en enkele scholen werkten in het afgelopen jaar mee aan een propere stad.

Meer dan tachtig gezinnen engageerden zich het afgelopen jaar om afval te ruimen in 175 straten. In 2021 was dit goed voor 457 meldingen om één of meerdere zakken op te halen, in 2022 al voor 311 meldingen.

“Er is nog heel veel werk aan de winkel. Of het nu door onachtzaamheid is of met opzet, te veel afval belandt op onze straten, in waterlopen en natuurgebieden. We zijn dan ook enorm fier dat we mogen rekenen op zo’n grote groep vrijwilligers die samen met ons Scherpenheuvel-Zichem mooi houden”, zegt schepen van Omgeving Nico Bergmans (Open Vld).

Volledig scherm Scherpenheuvel-Zichem viert afvalhelden. © Scherpenheuvel-Zichem

Ook scholen aan de slag

Scholen worden elk jaar uitgedaagd door Mooimakers en EcoWerf om zich gedurende één schooljaar in te zetten tegen zwerfvuil en sluikstort op school, maar ook in de schoolomgeving. En dat is nodig: want ‘jong geleerd, is oud gedaan’. In ruil krijgen ze niet alleen een propere leefomgeving, maar ook een mooie financiële beloning.

“Wij mochten vrije basisscholen Den Hulst uit Testelt en Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel een cheque overhandigen, respectievelijk voor 875 en 850 euro. Een mooie beloning voor hun inspanningen.”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

