Scherpenheuvel-Zichem steunt Oekraïne

Scherpenheuvel-Zichem Interge­meen­te­lijk woonpro­ject Wonen aan de Demer organi­seert infosessie verhuren

Ga jij je woning zelf verhuren of wil je een beroep doen op een makelaar of immokantoor? Of heb je er misschien al aan gedacht om je woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? Op 28 maart organiseert het intergemeentelijk woonproject Wonen aan de Demer een infosessie over het verhuren van je woning.

14 maart