Scherpenheuvel-Zichem neemt maatregelen om energiekosten te drukken

Leuven Duurzame mode troef op Sustaina­ble Day

Tijdens de allereerste Sustainable Day zetten retail en horeca duurzame initiatieven extra in de kijker. Het meest in het oog springend was de rode loper op de verkeersvrije Bondgenotenlaan, waarop dertig modellen de nieuwe collectie van evenveel winkels in de schijnwerper plaatsten.

9 oktober