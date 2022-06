Scherpenheuvel-Zichem legt in nieuw dossier onderhoudswerken focus op betonwegen.

Het vorige en nog steeds lopende programma wordt nog voor het bouwverlof afgerond. In dat dossier lag de focus op asfaltwegen, in het komende programma wordt de focus verlegd naar betonwegen. De eerste werken zullen al in het najaar opstarten.

“In het nieuwe dossier ligt de focus op de grotere verbindingswegen in beton. Op heel wat wegen zullen plaatselijk betonplaten worden hersteld, andere wegen zullen worden gefijnfreesd en zal de voegvulling worden vernieuwd. Soms zal er een combinatie van deze werken worden uitgevoerd. Het fijnfrezen is een techniek waarbij de trapvorming uit de betonplaten wordt gehaald waardoor de trillingen en de geluidsoverlast naar de onmiddellijke omgeving afnemen. Op plaatsen waar dit gebeurt stellen we vast dat ook het rolgeluid sterk daalt”, vertelt schepen van Openbare werken Jan Boeckx (Open VLD).

“De meest ingrijpende werken zullen in de Vossekotstraat tussen Tiensestraat en Steenweg Scherpenheuvel worden uitgevoerd. Ter hoogte van de bestaande wegversmallingen worden de betonstraatstenen opgebroken en vervangen door wegenisbeton. Over de volledige lengte wordt het wegdek gefijnfreesd. De bestaande wegversmallingen worden weggenomen en vervangen door nieuwe betonnen geleiders om de snelheid in de Vossekotstraat naar omlaag te krijgen. Plaatselijk zullen er fietssuggestiestroken worden aangebracht in combinatie met gemarkeerde fietsjes op het wegdek. Op die manier krijgt de fietser een duidelijke plaats toegewezen.” vult schepen Jan Boeckx aan.

“ Op dit moment zijn we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer mogelijke maatregelen aan het bekijken om het doorgaand zwaar verkeer uit onze dorpskernen te weren. Ook in de Vossekotstraat zullen maatregelen genomen worden om het doorgaand zwaar verkeer niet langer te moeten tolereren. Deze maatregelen zullen er toe leiden dat de leefbaarheid in onze dorpskernen aanzienlijk zal verhogen. Als alles volgens planning verloopt hopen we deze ingrepen samen met de geplande werken in het onderhoudsdossier te kunnen doorvoeren”, gaat Schepen van mobiliteit Nico Bergmans (Open VLD) verder.

Ondanks dat de focus ligt op betonwegen zijn er ook enkele asfaltwegen in het nieuwe dossier opgenomen. “In de Vinkenberg staan enkele kleinere herstellingswerken gepland in afwachting van het rioleringsdossier waarvan het ontwerp in opmaak is. Ook de Prattenborgstraat en het Prattenborgplein zullen van een nieuwe toplaag in asfalt worden voorzien. Ook hier worden de fietssuggestiestroken nadien opnieuw aangebracht en staan eveneens ingrepen gepland om het doorgaand zwaar verkeer uit het centrum te weren”, zegt Schepen Boeckx.

De stad Scherpenheuvel-Zichem investeert daarmee fors in het onderhouden en verbeteren van haar weginfrastructuur. “Concreet gaat het om een investeringsbedrag van om en bij de 900.000 EUR. Nooit eerder werd dergelijk bedrag uitgetrokken voor het onderhoud van onze wegen. Op dezelfde gemeenteraad werd ook de samenwerkingsovereenkomst met Tessenderlo goedgekeurd voor het structureel onderhoud van de Oude Baan met het oog op het volgende onderhoudsprogramma van 2023. Dit dossier werd ondertussen opgestart om het investeringsritme aan te kunnen houden de komende jaren”, aldus schepen Jan Boeckx toe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.