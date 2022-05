Scherpenheuvel-Zichem laat het gras groeien: Groendienst neemt deel aan Maai Mei Niet

Een maand lang wordt er in Scherpenheuvel-Zichem extra aandacht besteed aan het groenbeheer door het gras niet te maaien op plaatsen die dat toelaten. Dat is goed voor de biodiversiteit. Door anders te maaien komen er meer bloemen en bestuivers in de tuinen. Denk maar aan hommels, bijen en vlinders. Je zal binnenkort dus ook op het openbaar domein meer bloemetjes en bijtjes zien.

Een andere reden voor de stad om deel te nemen, is dat minder maaien voor een betere waterinfiltratie zorgt. Dat is natuurlijk interessant met de klimaatverandering en droogtes in het achterhoofd. Je bewijst de natuur dus alleen maar een dienst door even niets te ondernemen in je tuin of langs de kant van de weg. En dat is dus exact waar de stad nu al mee bezig is. Ook als inwoner kan je natuurlijk nog deelnemen aan Maai Mei Niet.