Scherpenheuvel-Zichem krijgt nieuw stadsmagazijn.

“Ons bestaand stadsmagazijn is sterk verouderd, en begon stilaan uit zijn voegen te barsten. Bovendien is het gelegen in woongebied wat verre van ideaal is. Het was geen publiek geheim dat we al langer op zoek waren naar een alternatieve locatie. Er deed zich een opportuniteit voor en hebben niet langer gewacht om een definitieve beslissing te nemen. De reden waarom er eerst gehuurd wordt, en pas later tot aankoop over te gaan, maakte onderdeel uit van de onderhandelingen met de huidige eigenaar”, vertelt schepen van Patrimonium Kris Peetermans (Open VLD).