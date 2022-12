Scherpenheuvel-Zichem keurt aanpassing meerjarenplan goed: “We maken 15,4 miljoen vrij voor nieuwe investeringen”

Hierdoor was het noodzakelijk om in de meerjarenplanning bijkomende maatregelen te nemen. “Er is een financieel haalbaar en realistisch beleidsplan voor de volgende drie jaar ( 2023 tot en met 2025). De algemene belastingen worden niet verhoogd, zo blijft de personenbelasting op 8%”, vult Gerty Lintermans (CD&V), schepen van openbare werken, planning en mobiliteit, aan.

Ook aan de schuldafbouw wordt verder gewerkt. “Eind 2013 beliep de schuld 58,3 miljoen euro of 2.540 euro per inwoner. Eind 2021 was dat 26,1 miljoen euro of 1.130 euro per inwoner. Eind 2025 zal dat volgens de prognoses 20,2 miljoen euro of 875 euro per inwoner zijn.”