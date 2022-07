Scherpenheuvel-Zichem investeert in veilige schoolomgevingen en schoolroutes.

Scherpenheuvel-ZichemLeerlingen, ouders en personeel van scholen in Testelt, Zichem, Averbode en Okselaar genieten vanaf 1 september van verbeterde en verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem investeert er in ingrepen ter verbetering van de veiligheid van (jonge) fietsers en voetgangers en maakt hiervoor gebruik van subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid.

“Je kinderen vlot naar school brengen, of als kind zelf te voet of met de fiets veilig naar school kunnen, is voor ons een prioriteit. Samen met de schooldirecties hebben we aanpassingen uitgewerkt voor een veilige schoolomgeving”, vertelt schepen van Onderwijs Tony Van Cauwenbergh (Open VLD).

Dit jaar worden de schoolomgevingen in Testelt, Averbode, Zichem en Okselaar aangepakt, volgend jaar staan de andere schoolomgevingen op het grondgebied gepland.

Wat verandert er?

Begin augustus starten de werken. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 september, wanneer de schoolpoorten opnieuw openzwaaien na de zomervakantie.

“Voor elke schoolomgeving werden maatregelen op maat uitgewerkt. Het uitgangspunt is de verkeersveiligheid voor (jonge) fietsers en voetgangers verbeteren op hun dagelijks traject naar school. Zo worden er fietsstraten ingevoerd in elke schoolomgeving en zal er in sommige straten éénrichtingsverkeer worden ingesteld om extra ruimte aan fietsers en voetgangers te geven. Met bijkomende belijning, markeringen en signalisatie geven we een duidelijke plaats aan fietsers en voetgangers”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Boeckx (Open VLD).

Een investering van 170.000 euro

“De bedoeling is om duurzame woon-schoolverplaatsingen te stimuleren. Ingrepen zoals de accentuering van de schoolomgeving, beveiliging van oversteekplaatsen, de inrichting van fietsstraten en voetgangerszones maken verplaatsingen met de fiets en te voet veiliger. Wij konden beroep doen op de expertise en ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant”, vult burgemeester Manu Claes (CD&V) aan.

De provincie ondersteunde de stad en de scholen bij de opmaak van een knelpuntenanalyse en een integraal maatregelenpakket dat verder reikt dan de eigenlijke schoolomgeving. Ook de routes die leiden naar de school werden meegenomen. De Vlaamse overheid subsidieert enkele kleinere ingrepen, zoals verkeerssignalisatie en wegmarkeringen in een straal van 100 meter rond de schooltoegang.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 170.000 euro, waarvan 80 % wordt gedragen door de provincie en 10 % door de Vlaamse Overheid. Met deze maatregelen geven we op de eerste plaats onze jongere weggebruikers een duidelijker en veiliger plaats in het alsmaar drukker wordende verkeer.

Informeren

De ouders en leerlingen van de scholen werden voor het einde van het schooljaar geïnformeerd via de schooldirecties, omwonenden worden in de komende weken via een bewonersbrief en Hoplr geïnformeerd. Ook op de pas vernieuwde website zullen inwoners binnenkort alle nodige info met betrekking tot de aanpassingen in de schoolomgevingen kunnen terugvinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.