Scherpenheuvel-Zichem houdt online bevraging bij jongeren over speelweefselplan

“Een speelweefsel plan is niet alleen om speelterreintjes in kaart te brengen, het gaat veel breder. Een speelweefsel is een verzameling van alle plaatsen waar kinderen en jongeren komen en de verbindingen daartussen”, klinkt het bij het bestuur. “Het kan gaan over bijvoorbeeld een speelterreintje, de jeugd- of sportvereniging, een grasveld, de school, het jeugdhuis, de bib of een locatie waar je met vrienden afspreekt. De verbindingen kunnen gaan van een gewone rijweg, maar ook een veldwegje, een fietsroute, een spoorweg of een wandelpad.”