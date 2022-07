Sammy Mahdi gaat in gesprek met Kardinaal Luc Van Looy (80) na uitspraken: “Ik vraag me af hoe een moslim een christelijke partij moet leiden”

Scherpenheuvel-ZichemSammy Mahdi trok deze week persoonlijk naar de bekende basiliek van Scherpenheuvel om Kardinaal Luc Van Looy (80) te ontmoeten. De ontmoeting kwam tot stand na eerdere uitspraken van Monseigneur Van Looy in een Vlaams weekblad waarbij de voormalig bisschop enkele uitspraken deed over de achtergrond van Sammy Mahdi. Hij verwees toen naar de migratieachtergrond van Sammy en stelde zich openlijk de vraag of een moslim een partij als CD&V kan leiden. Mahdi zag in de uitlatingen van Monseigneur Van Looy een uitgestoken hand om het debat aan te gaan.

“Ik vraag me af hoe een moslim een christelijke partij moet leiden. Op zich heb ik daar geen probleem mee. We leven nu eenmaal in een pluralistische maatschappij . Maar vanuit welke inspiratie gaat hij dit doen? Die vraag mag toch gesteld worden, vind ik”, zei Kardinaal Luc Van Looy eerder in een Vlaams weekblad.

Mahdi wou duidelijkheid brengen over zijn achtergrond en zijn visie op de samenleving. Zijn vader is afkomstig uit Irak en is moslim, zijn mama is Vlaams en katholiek. Mahdi zelf geeft aan een agnost te zijn, wat betekent dat hij niet overtuigd is van het bestaan van een bovennatuurlijke macht en geen geloofsovertuiging actief belijdt. “Mijn ouders hebben me altijd geleerd dat waarden belangrijker zijn dan in welk vakje je zit. Het doet er niet toe of iemand moslim, katholiek of atheïst is. Wat belangrijk is, zijn enkele basiswaarden in onze samenleving die iedereen deelt, zoals naastenliefde of respect hebben voor ouderen”, zegt Sammy Mahdi.

Quote Ik neem het Monseig­neur Van Looy niet kwalijk dat hij die uitspraken over mij deed. Het is heel logisch dat mensen vragen hebben over wie ik ben en wat mijn achter­grond is Sammy Mahdi, voorzitter CD&V

Sterke gemeenschap

Sammy Mahdi hecht veel belang aan een sterke gemeenschap waarin burgers verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen, belangrijke waarden en tradities met elkaar delen en mensen niet aan hun lot overgelaten worden. “Een samenleving is meer dan de optelsom van alle individuen. En mensen zijn meer dan producerende wezens die enkel werken. Er moet ook ruimte zijn voor zingeving in onze samenleving. Vele van deze elementen hebben historisch hun wortels in het Katholieke geloof. Ik neem het Monseigneur Van Looy niet kwalijk dat hij die uitspraken over mij deed. Het is heel logisch dat mensen vragen hebben over wie ik ben en wat mijn achtergrond is. Het beste dat je dan kan doen, is simpelweg elkaar beter leren kennen. Jezelf van de mooiste kant laten zien en het uitpraten. Dat is een belangrijke levensles die mijn ouders me geleerd hebben. Mijn ouders vertelden me vroeger vaak het verhaal hoe mijn Vlaamse grootouders een relatie met een onbekende Irakese man absoluut niet zagen zitten en het mijn mama verbood om een relatie aan te gaan. Hij was dan ook nog eens bierkoning bij. Dat kan niet goed geweest zijn. Maar kijk, ondertussen zijn mijn ouders al vele jaren gelukkig getrouwd, met mezelf en mijn broer en zus als gevolg van hun liefde”, lacht Mahdi.

Respectvol

De ontmoeting tussen de twee heren was positief en verliep met bijzonder veel respect voor elkaar. “Zonder een blad voor de mond, ook over thema’s die soms moeilijk liggen voor de Kerk. Een goed gesprek van mens tot mens. Ik blij dat we dit hoofdstuk samen op dergelijke manier kunnen afsluiten”, aldus Mahdi.

