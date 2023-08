Ontdek Diestse erfgoedpa­rels tijdens Open Monumenten­dag 2023

Zondag 10 september is een hoogdag in Diest voor cultuur- en museumliefhebbers. Tijdens Open Monumentendag zetten heel wat waardevolle historische plekken de deuren open, van een uniek bezoek aan brouwerij Loterbol of de mouterij tot een ezelwandeling rond de Bolhuishoeve. Daarnaast toveren politiezone Demerdal-DSZ en brandweer Diest de citadelsite om tot een indrukwekkend belevingsparcours met drones, ritjes in de combi en patrouillehonden.