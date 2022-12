Problemen drinkwatertoevoer onder controle, water afhalen kan nog steeds in Scherpenheuvel

“Vlaams-Brabant is een complex gebied wat betreft productie en distributie.” zegt Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep. “De zone is een cluster van kleinere winningen en distributies en dus niet zo eenvoudig om het probleem op te lossen door onderling te schakelen. De collega’s hebben de afgelopen dagen alles op alles gezet om de situatie de stabiliseren en herstellen. De controle van vandaag zal uitwijzen of dit ook voldoende is.”

De Watergroep lanceerde eerder al een programma in de regio om met watersensoren proactief lekken of onregelmatigheden in het leidingnet op te sporen. Deze sensoren meten permanent hoeveel water er in de leidingen passeert en met welke waterdruk. Ze bieden waardevolle inzichten in de strijd tegen lekverlies. Dankzij deze data kan De Watergroep proactief lekken detecteren en actie ondernemen. In het voorjaar 2023 worden de volgende 40 sensoren met prioriteit in het leidingnet van onze regio geplaatst.