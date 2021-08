Pech, pech, pech: dieven moeten elektrische step achterlaten wegens platte batterij, en even later worden ze nog opgepakt ook

Averbode Jonathan (12) zamelt meer dan 3.000 euro in voor de voedsel­bank: “Met de prestatie wil ik niet mezelf, maar de voedsel­bank in de kijker zetten”

11:11 Jonathan Peek (12) uit Averbode zette zich de afgelopen maanden enorm hard in voor het goede doel. In totaal wandelde hij 300 km — door weer en wind — voor de Sint-Vincentius voedselbank in Scherpenheuvel-Zichem. Met de sponsortocht haalde hij meer dan 3.000 euro op. Dit bedrag werd dinsdagavond persoonlijk door hem en zijn mama overhandigd aan de voedselbank. Ondertussen blijven er nog stortingen bijkomen. “Met de prestatie wil ik niet mezelf, maar de voedselbank in de kijker zetten”, zegt Jonathan.